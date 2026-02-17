Μάρκους Πλφανζ στο SDNA: «Κλειδί ο Γκριμάλντο, συμπαγές σύνολο και transition χρειάζεται ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη «μάχη» των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (18/2).

Ο Γερμανός τεχνικός Μάρκους Πλφανζ (άλλοτε προπονητής στη Σεντ Τρούιντεν του Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ), ) ανέλυσε τα δεδομένα της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας την αγωνιστική εικόνα των «ασπιρίνων», αλλά και τα στοιχεία ποY κατά τη γνώμη του μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Η Λεβερκούζεν έχει ξαναβρεί τη σταθερότητα στο παιχνίδι της. Μετά από ένα κακό ξεκίνημα στο 2026 και δύο ήττες, έχει πλέον συγκεντρώσει 10 βαθμούς από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, με διαφορά τερμάτων 9-2.

Είναι εξαιρετικά ευέλικτη, όπως αποδεικνύεται από οκτώ διαφορετικούς σκόρερ. Συνήθως παίζει με σχηματισμό 3-4-3.

Ο Παλάσιος επέστρεψε στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του και, κατά τη γνώμη μου, θα ξεκινήσει ως ένας από τους δύο αμυντικούς χαφ.

Πιστεύω ότι ο Πάτρικ Σικ θα ξεκινήσει ως κεντρικός επιθετικός. Ο πιο σημαντικός παίκτης είναι ο Γκριμάλντο, ο οποίος πρέπει να περιοριστεί. Δεν έχει σταθερή θέση στην επίθεση, είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις και εμφανίζεται παντού.

Στο παιχνίδι τη περασμένης αγωνιστικής απέναντι στη Σεντ Πάουλι, η Μπάγερ προηγήθηκε 3-0 στο 52΄κι από εκεί και πέρα, ορισμένοι από τους βασικούς παίκτες πήραν ανάσες, έγιναν αλλαγές και ξεκουράστηκαν.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με ένα συμπαγές σύνολο και να εκμεταλλευτεί τις μεταβατικές του στιγμές. Οι στατικές φάσεις είναι επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο, όπως είδαμε στη φάση των ομίλων.»

Η τακτική προσέγγιση που περιγράφει ο Μάρκους Πλφανζ σκιαγραφεί μια Λεβερκούζεν με ρυθμό, πολυφωνία στην επίθεση και έντονη κινητικότητα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει «παράθυρο» για έναν Ολυμπιακό που θα παίξει με συνοχή, σωστές αποστάσεις και χτυπήματα στον χώρο.