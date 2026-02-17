Με δύο προβλήματα η προετοιμασία της Θέλτα για ΠΑΟΚ - Η κατάσταση των Σοτέλο και Νούνιεζ

Η Θέλτα συνεχίζει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχοντας έναν σίγουρο απόντα και ένα ερωτηματικό ενόψει Τούμπας.

Αντίστροφη μέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Θέλτα στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play off του Europa League, με τον αγώνα της Τούμπας να είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη (19/2 - 19:45).

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ισπανών, ο Ούγκο Σοτέλο αναμένεται να απουσιάσει από την εν λόγω αναμέτρηση λόγω διαστρέμματος, ενώ την ίδια στιγμή, αμφίβολος είναι ο Άλβαρο Νούνιεζ λόγω προβλήματος στη λεκάνη.

H κατάστασή του εκτιμάται καθημερινά και η συμμετοχή του ή όχι στην αποστολή των Ισπανών θα κριθεί την τελευταία στιγμή.