Ο τύπος που ήταν ΠΑΟΚ και δεν το γνώριζε

Γενέθλια σήμερα για τον μεγάλο λόγιο του ποδοσφαίρου μας και θα προσπαθήσω να αναλύσω γιατί ταίριαξε τόσο με τον ΠΑΟΚ. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1969, γεννήθηκε στο Βουκουρέστι ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ μετά τη γέννησή του, ήταν ένα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1, στις 23 του ίδιου μήνα. Που να ήξερε…

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι ο πολυνίκης προπονητής της ιστορίας του ΠΑΟΚ, πρώτος σε τίτλους και γενικά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την εποχή Ιβάν Σαββίδη στους Θεσσαλονικείς. Θα μπορούσαν να το κάνουν άλλοι νωρίτερα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χιουμπ Στέφενς, ο Γιώργος Δώνης, ο Ιγκόρ Τούντορ, ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν κάποιοι εξ αυτών. Προπονητές με εκτόπισμα.

Ο Λουτσέσκου έδεσε με τον ΠΑΟΚ σε βαθμό … κακουργήματος. Και νομίζω πως η κομβικότερη στιγμή για να συμβεί αυτό, ήταν το κλεμμένο. Εκεί ο Ρουμάνος μας έπιασε. Κατάλαβε ζώντας το στο πετσί του, με τι πατσαβούρες έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Θεσμοί, παράγοντες και ένα σοβαρό ποσοστό της κοινής γνώμης, στάθηκε με overdose υποκρισίας απέναντι στη λογική και στα όσα έβλεπαν τα μάτια μας. Κάπου εκεί, ένας άνθρωπος σκληρός με ισχυρή προσωπικότητα, διάλεξε το δρόμο της προσωπικής του φθοράς καταγράφοντας το αυτονόητο, σε αντίθεση με άλλους, ακόμα και ανθρώπους που ανδρώθηκαν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το πάρει αλλιώς….

Για καλή μας τύχη δεν το έκανε.

Ο Λουτσέσκου έλεγε πάντα την αλήθεια αλλά σε αυτή τη χώρα δεν είναι κάτι που αντέχετε. Οι επιθέσεις που δέχτηκε και συνήθως κάτω από τη ζώνη, ήταν πρωτοφανείς. Όμως δεν μάσησε. Τάχθηκε στο πλάνο του κλαμπ, πήρε νταμπλ με αήττητο πρωτάθλημα όμως το βασικότερο, η ομάδα έχτισε μέταλλο πρωταθλητή. Μία ομάδα που μάχεται, μία ομάδα που δεν θέλει να χάνει.

Πάντα λέει την αλήθεια και εντός συλλόγου. Δεν είναι τυχαίο πως εντός αποδυτηρίων συνήθως χτίζει γκρουπ με Μουτζαχεντίν. Παίκτες που θα δώσουν ότι έχουν και δεν έχουν. Γιατί αυτός που ηγείται του αγωνιστικού τμήματος, δεν τους τάζει, δεν τους χαϊδεύει. Συμφωνεί για τους ρόλους τους και το τηρεί.

Ο Λουτσέσκου έχει πει πολλές φορές πως βελτιώθηκε από τον τρόπο που λειτουργεί ο Ιβάν Σαββίδης, όμως και ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ αν μιλήσει, είμαι σίγουρος πως θα πει πως και ο ίδιος ωρίμασε παραγοντικά από τον τρόπο που σκέφτεται ο Ρουμάνος. Οι δυο τους αποτελούν το ισχυρότερο δίδυμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει.

Ο Ράζβαν έγινε 57 σήμερα. Εκτιμώ πως μέχρι τα 70 μπορεί να αράξει εδώ στη πόλη και τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Καλή ζωή κάνει, προσέχει την διατροφή του, είναι εντελώς στεγνός, κάθε εβδομάδα κάνει τεστ κοπώσεως, τον βλέπω να ξεπερνά τα 100 για πλάκα. Μετά τα 70 μπορεί να πιάσει ένα διοικητικό πόστο και κάπου το 2070, να βάλουμε και ένα άγαλμά του έξω από τη νέα Νέα Τούμπα που θα χτίζεται τότε.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτόν που ήταν ΠΑΟΚ και για κάποιες δεκαετίες δεν το γνώριζε. Τώρα που το έμαθε, όλα θα πάνε καλά…