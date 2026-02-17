Περέιρα: «Ο Μαρινάκης είναι φιλόδοξος, θέλει να κερδίζει, το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου»

Ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα, δήλωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους για πρώτη φορά μετά την άφιξή του στη νέα του ομάδα, ότι πιστεύει πως η σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα του επιτρέψει να επιβιώσει στο «City Ground».

Ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, έγινε ο τέταρτος προπονητής της Φόρεστ για τη σεζόν, αφού ο Σον Ντάις ακολούθησε τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άντζε Ποστέκογλου την περασμένη εβδομάδα, σε μία προσπάθεια για παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Ο Περέιρα κέρδισε το 2015 το νταμπλ με τον Ολυμπιακό και πιστεύει ότι αυτό του είναι πολύ χρήσιμο για να αντιμετωπίσει την πίεση:

«Είναι φιλόδοξος. Θέλει να κερδίζει, είναι συναισθηματικός και τον γνωρίζω πολύ καλά», δήλωσε ο πρώην προπονητής των Γουλβς στη συνέντευξη Τύπου.

«Η συζήτηση αφορούσε την εποχή μας στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την ενέργεια και τη φωτιά που δημιουργήσαμε, στην Ελλάδα. Μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου, του άρεσε ο τρόπος που συνεργαστήκαμε και κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Ήταν στα μέσα της σεζόν και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Εμπιστεύεται τη δουλειά μου, εμπιστεύομαι την προσωπικότητά του. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάθος», είπε και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα μοιάζει λίγο με την Τουρκία, υπάρχει φωτιά μέσα, τους αρέσει να βλέπουν την ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου. Έχω φωτιά και έχω πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου, κάτι που κοιμάται και ξυπνάει μαζί μου. Ήρθα με την πρόθεση να δώσω τα πάντα από τον εαυτό μου, να δώσω το σώμα και την ψυχή μου σε αυτόν τον σύλλογο για να βοηθήσω τον σύλλογο και μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η πίεση που σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι όμορφο. Είμαστε καλύτεροι υπό πίεση. Χρειάζομαι την πίεση για να είμαι στο καλύτερό μου επίπεδο. Η πίεση είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο.»

Ο Ντάιτς απολύθηκε λίγες ώρες μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ με τη Γουλβς. Ο Περέιρα κάλεσε την ομάδα του να πιστέψει στο μότο του. «Αν πιστέψεις την ιδέα, είναι ένα καλό βήμα», είπε. «Αν δεν πιστέψεις την ιδέα του προπονητή, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει επίσης να πιστέψεις την προσωπικότητα, αν πιστέψεις την ιδέα και το άτομο, να έχεις ανοιχτό μυαλό για να λαμβάνεις πληροφορίες και να δουλεύεις σκληρά μαζί, είναι δυνατό να πετύχουμε αυτό που θέλουμε».

Ο Περέιρα διατήρησε τη Γουλβς στην Premier League αφού ανέλαβε από τον Γκάρι Ο'Νιλ τον Δεκέμβριο του 2024, οδηγώντας την στην ασφάλεια τ και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το ίδιο με τη Φόρεστ.

«Προτιμώ να μιλάω για το παρόν και το μέλλον. Αλλά ξέρετε ότι αυτή είναι μια δύσκολη σεζόν για τους παίκτες, επειδή υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικοί προπονητές.

Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι ο λόγος που δέχομαι αυτή τη δουλειά είναι επειδή πιστεύω στην ποιότητα των παικτών, επειδή πιστεύω στις δυνατότητες αυτού του συλλόγου, στη φιλοδοξία του προέδρου.

Φυσικά, πιστεύω ότι είναι δυνατό να μείνουμε στην κατηγορία. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε βαθμούς, αποτελέσματα και ποιότητα στα παιχνίδια».

Τα πέντε πρώτα παιχνίδια του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ:

19/2- Φενερμπαχτσέ-Νότιγχαμ Φόρεστ (Europa League)

22/2- Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (Premier League)

26/2- Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενερμπαχτσέ (Europa League)

1/3- Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

4/3- Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League).

