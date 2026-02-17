Η... μισή Σούπερ Λιγκ σε απολογία, «μέσα» Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ

Έξι ομάδες, αλλά και τον πρόεδρο της Κηφισιάς κάλεσε σε απολογία το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας για τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 20-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Κηφισιά, Χ. Πρίτσας (Πρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 15/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/18-μζ’ από 16/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Κηφισιά-ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 4 περ. α’, β’, 5 παρ. 1, 2, 19 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet: "Βάσει των αναφερομένων στο από 15/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ" στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ.

3/ ΠΑΕ Λεβαδειακός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/358393 από 16/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Λεβαδειακός-ΠΑΕ Ολυμπιακός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ Ολυμπιακός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/358393 από 16/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Λεβαδειακός-ΠΑΕ Ολυμπιακός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ Παναθηναϊκός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 15/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/26/358387 από 16/2/2026 και 2032/26/365150 από 17/2/2026, Εκθέσεις της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 15/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/362957 από 16/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ-ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.