«Ενδιαφέρον της Γιουβέντους για Τζολάκη» (pic)

Στην Ιταλία αναφέρουν ότι η Γιουβέντους ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει μπει στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Μίρκο Ντι Νατάλα, αναφέρει σε ποστάρισμα του ότι η «Γηραιά Κυρία» έχει ρωτήσει τους Πειραιώτες για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη ενόψει του καλοκαιριού.

Η Γιουβέντους αποτελεί ακόμη μία ομάδα, η οποία ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου ποτρτιέρε που πραγματοποιεί ακόμη μια εξαιρετική σεζόν στον Πειραιά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα πουλήσουν τον Τζολάκη κάτω από 20 εκατ. ευρώ.