Ακόμα... τρέχει ο Κένι - MVP του Ιανουαρίου για τον ΠΑΟΚ ο Άγγλος!

Non stop ο Τζόντζο Κένι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου «ασπρόμαυρου» για τον μήνα Ιανουάριο, «επικρατώντας» του Γιώργου Γιακουμάκη.

Με 46,61% των ψήφων του κοινού του Δικεφάλου, ο Άγγλος μπακ κέρδισε με το... σπαθί και τις αντοχές του, την πρωτιά από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο Κρητικός φορ, με παρουσία κυριαρχική σε μονομαχίες, είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα, με πολλά κερδισμένα φάουλ, κράτημα μπάλας, ένταση, γκολ, πάθος, κυνήγι της μπάλας και της φάσης κάθε φορά σαν να είναι η τελευταία, κέρδισε το 33,88% των προτιμήσεων του κοινού, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σταθερά αυτοπεποίθησης και ηγετικής παρουσίας, με 19,5%

Πρωταγωνιστής όμως ήταν ένας. Ο Τζόντζο Κένι αγωνίστηκε και στα έξι παιχνίδια του Ιανουαρίου, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τρομερές αντοχές και κυριαρχικός στις μονομαχίες ο Άγγλος μπακ, ο οποίος με το... καλησπέρα της άφιξής του στη Θεσσαλονίκη, έδειξε πως ήρθε για να μείνει.