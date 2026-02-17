Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποσύρεται από το ποδόσφαιρο

Ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Τζίμι Ντουρμάζ κρεμάει τα... παπούτσια του, καθώς όπως δήλωσε δεν έχει καμία όρεξη πλέον για ποδόσφαιρο.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός με θητεία μεταξύ άλλων και στον Ολυμπιακό, βάζει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως αναφέρουν Μέσα της πατρίδας του.

Ο Τζίμι Ντουρμάζ αγωνίστηκε στην τουρκική Ετιμεσγκούτ, από την οποία ωστόσο αποχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και από τότε δεν έχει ομάδα.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο 36χρονος άσος, έχασε την όρεξή του για το ποδόσφαιρο και αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του μετά από ώριμη σκέψη.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, σε συνολικά σε 57 παιχνίδια, με 12 γκολ και 17 ασίστ στο ενεργητικό του.

«Μου ήρθε στο μυαλό. Μετά την περίοδο που πέρασα στην AIK, ένιωσα ότι χρειαζόμουν μια τελευταία περιπέτεια στο εξωτερικό. Ήρθα στην Τουρκία, επέστρεψα στην Γκεντσλερμπιρλιγί και τότε ήταν κάτι περισσότερο από το να είμαι απλώς παίκτης. Ήθελα επίσης να μάθω τα πάντα για την ομάδα και την οργάνωση, να βοηθήσω όπου μπορούσα. Αλλά αυτό που μου υποσχέθηκαν δεν έγινε.

Έπειτα έχασα το κίνητρό μου. Δεν είχε μείνει καμία χαρά στο ποδόσφαιρο. Δεν απολάμβανα πια την προπόνηση. Ένιωθα ότι υπήρχαν πιο σημαντικά πράγματα να κάνω στη ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι, γύρισα σπίτι αυτό το καλοκαίρι, είχα μια ωραία συζήτηση με την οικογένειά μου και είπα: «Αρκετά». Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην πολιτική μου καριέρα και την οικογένειά μου», δήλωσε σχετικά.