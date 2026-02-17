Παναθηναϊκός: Μέσα Ίνγκασον και Κυριακόπουλος για Πλζεν, ανεβαίνει ο Τζούρισιτς

Ευχάριστα νέα περιλάμβανε η σημερινή (17/2) προπόνηση του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Με πρωινό πρόγραμμα υπό δυνατή βροχόπτωση προπονήθηκαν την Τρίτη στο «Γ. Καλαφάτης» οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας.

Όσοι δεν βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΛ συμμετείχαν σε παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στην προπόνηση επέστρεψαν οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς προτού συνεχίσει με ατομικό. Ατομικό έκαναν για ακόμα μία ημέρα οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας.