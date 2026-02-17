Ολυμπιακός: Ανοιχτά δοκιμαστικά σε επτά πόλεις της Ελλάδας

Νεαροί ποδοσφαιριστές από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν από τους scouts της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η διεύθυνση ακαδημίας Ολυμπιακού, ανακοινώνει τον προγραμματισμό ανοιχτών δοκιμαστικών προπονήσεων σε επτά πόλεις της Ελλάδας, για παιδιά τα οποία είναι γεννημένα τις χρονιές 2012, 2013, 2014 και 2015.

Μετά από τα δοκιμαστικά τα οποία πραγματοποιήθηκαν από την Ακαδημία του Ολυμπιακού σε ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» Σχολών ποδοσφαίρου σε Αττική και Περιφέρεια, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν και νεαροί ποδοσφαιριστές απ’ όλη την Ελλάδα από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 11 Ιουνίου.

Τα ανοιχτά δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Χαριλάου – Θέρμης, Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ)στις 25/02 και θα συνεχιστούν ως εξής σε Λαμία (03/03, Φραντζή 13), Πάτρα (02/04, Μειλιχού 218), Χανιά (30/04, Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αποστόλων), Ρέθυμνο (01/05, Δημοτικό γήπεδο Μισσιρίων), Πρέβεζα (28/05, Ιόνιο Αθλητικό Κέντρο – Σκαμνούλα Πρέβεζας) και Χίο (11/06 Μιχάλων 7).

Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]

Τηλέφωνο και ώρες λειτουργίας: 6955805832/12:00-18:00

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ».