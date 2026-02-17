ΟΦΗ: Προχώρησε σε αίτηση αναστολής ποινής για Παναθηναϊκό

Οι Κρητικοί προχώρησαν τελικά σε αίτηση ακύρωσης πράξης της ΔΕΑΒ στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί τελικά με κόσμο ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό.

Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα για την σκέψη που υπήρχε στις τάξεις του ΟΦΗ να προχωρήσουν σε αίτηση αναστολής της ποινής μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που τους επιβλήθηκε για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό.

Η ποινή επρόκειτο να εκτιθεί στο κυριακάτικο (22/2) ματς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι Κρητικοί προχώρησαν τελικά σε αίτηση ακύρωσης πράξης της ΔΕΑΒ στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι ο αγώνας με τους Πράσινους θα διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων, αφού θα πρέπει εντός της εβδομάδας να γίνεται αποδεκτή η αίτηση ανστολής της απόφασης. Αυτό ωστόσο φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο, όπως έχει συμβεί κι άλλες φορές στο παρελθόν.