Σε... κίνδυνο τιμωρίας τρεις παίκτες της Θέλτα ενόψει της ρεβάνς - Ποιοι είναι στο... όριο από πλευράς ΠΑΟΚ

Στο... όριο βρίσκονται τρεις παίκτες της Θέλτα, με τους Μινγκέσα, Ράντου και Ρομάν να χάνουν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που δεχτούν κίτρινη κάρτα στο ματς της Τούμπας - Σε... κίνδυνο τιμωρίας και οι Ζίβκοβιτς-Οζντόεφ.

Ο Δικέφαλος υποδέχεται την ομάδα του Βίγκο στην Τούμπα (19/2 19:45), θέλοντας να κάνει το πρώτο... βήμα, ενόψει της ρεβάνς της Ισπανίας, μία εβδομάδα μετά.

Με αρκετές απουσίες συνεχίζεται η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία, καθώς τιμωρημένοι είναι οι Γιώργος Γιακουμάκης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από πλευράς Γαλιθιάνων, δεν υπάρχει κάποιος που να εκτίει τιμωρία στο πρώτο παιχνίδι, παρόλα αυτά τρεις βρίσκονται στο... όριο ενόψει της ρεβάνς.

Ο λόγος για τους Όσκαρ Μινγκέσα, Ιονούτ Ράντου και Μιγκέλ Ρομάν, οι οποίοι αν αντικρίσουν την κίτρινη κάρτα στην Τούμπα από τον ρέφερι Κρούζλιακ, θα απουσιάσουν αυτομάτως από τη ρεβάνς του Βίγκο (26/2 22:00).

Κίνδυνο τιμωρίας όμως έχει και ο ΠΑΟΚ, καθώς δύο κομβικότατοι παίκτες βρίσκονται στις δύο κίτρινες, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μαγκομέντ Οζντόεφ, να οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ειδικότερα στην περίπτωση του Σέρβου αρχηγού, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο, καθώς τα παιχνίδια με τη Θέλτα θα χάσουν σίγουρα οι Ντεσπόντοφ, Πέλκας και Ιβανούσετς, αλλά και πιθανότατα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

