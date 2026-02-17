ΑΕΚ: Γι’ αυτό δεν ζήτησε αναστολή της ποινής για το κεκλεισμένων

Η ΑΕΚ δεν ζήτησε αναστολή της ποινής για τη μια αγωνιστική χωρίς θεατές και θα αγωνιστεί μπροστά σε άδειες κερκίδες απέναντι στον Λεβαδειακό.

Χωρίς κόσμο θα αγωνιστεί η ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό την Κυριακή (22/2, 20:00), λόγω της ποινής που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αν και η Ένωση θα μπορούσε να ζητήσει αναστολή της ποινής, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν το έπραξε.

Θα μπορούσε δηλαδή να παίξει με κόσμο με τον Λεβαδειακό και η τιμωρία της να πάει παρακάτω. Ωστόσο αποφασίστηκε να μην ζητηθεί αναστολή, καθώς αν η ομάδα κάνει ασφαλιστικά και πάρει προσωρινή διαταγή, στην πορεία υπάρχει μία διαδικασία αρκετών ημερών μέχρι την κύρια εκδίκαση.

Δεν θα ήταν ξεκάθαρο πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό χρονικά και στην ΑΕΚ δεν ήθελαν να ρισκάρουν αυτό το ενδεχόμενο, που μπορούσε να φτάσει στο σημείο η ομάδα να εκτίσει την ποινή της στα πλέι οφ.