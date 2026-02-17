Μπενίτεθ: Τι έκανε στα πρώτα 25 ματς στις ομάδες της καριέρας του; (stats)

Οι διαχρονικές δυσκολίες στα ματς πρωταθλήματος και το 5ο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό

Όταν παρουσιάζεται μια έρευνα που αφορά μια πολυετή καριέρα, σε διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές ομάδες, υπάρχει ο κίνδυνος να συγκρίνεις… μήλα με πορτοκάλια. Τελείως ανόμοια και αταίριαστα πράγματα. Όταν, όμως, σε όλα τα δεδομένα παρουσιάζεται μια σταθερότητα, αυτό κάτι δείχνει.

Επιβεβλημένος τέτοιος πρόλογος όταν ασχολείσαι μ’ ένα μέγεθος όπως ο Ράφα Μπενίτεθ. Που με όλη την απομυθοποίηση, την οποία δέχεται με τα… καντάρια ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι ο προπονητής με τις περισσότερες επιτυχίες που έχει δουλέψει στην Ελλάδα.

Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση 25 αγώνων του στον πάγκο του Παναθηναϊκού παρουσιάζουμε τις ανάλογες «αρχές» που έκανε στην καριέρα του από τότε που ανέλαβε πρώτος προπονητής. Τι αποτελέσματα έφερε και σε ποιες διοργανώσεις; Πόσες νίκες έκανε στα 25 πρώτα του ματς σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει μέχρι στιγμής; Πόσες φορές πήγε καλύτερα από τα φετινά του αποτελέσματα στον Παναθηναϊκό και πόσες χειρότερα;

Οι αστερίσκοι είναι κάμποσοι: Κατ’ αρχάς σε δύο ομάδες (Οσασούνα και Έβερτον) δεν πρόλαβε να συμπληρώσει 25 ματς. Και σε άλλες δύο (Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης) διέκοψε τη συνεργασία του με τα κλαμπ έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 25 παιχνίδια στον πάγκο τους για όλες τις διοργανώσεις.

Είναι, επίσης, προφανές ότι αυτές οι ομάδες είχαν διαφορετική δυναμική. Οι περισσότερες, βέβαια, ξεκινούσαν τη χρονιά ως φαβορί (κάποιες αδιαφιλονίκητα) για την κατάκτηση της λίγκας, έστω και σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ακόμα και η κινεζική Νταλιάν, παρ’ ότι τότε που την ανέλαβε δεν ήταν πρώτο όνομα, κουβαλάει μια από τις βαρύτερες φανέλες της χώρας.

Ο απολογισμός των 1,80 βαθμών ανά παιχνίδι που έχει ο Μπενίτεθ στους 25 αγώνες του με τον Παναθηναϊκό (με συνολικό ρεκόρ 13-6-6) μπορεί για τον μικρόκοσμο του ποδοσφαίρου μας να είναι κάτι ελαφρώς καλύτερο από το… χάλια, όμως για τον Ισπανό τεχνικό αποτελεί την 5η καλύτερη επίδοσή του στις 15 ομάδες που έχει προπονήσει εδώ και 30 χρόνια. Ουσιαστικά μόνο δύο φορές (με Νάπολι και Ρεάλ Μαδρίτης) έχει υπερβεί το ψυχολογικό όριο των 2,00 βαθμών ανά ματς στα πρώτα του 25, κι από τη Ρεάλ απολύθηκε, όπως αναφέραμε.

Αυτές οι δύο του ομάδες ήταν και οι μοναδικές της Α’ κατηγορίας όπου και να δούλεψε, όπου αν απομονώσουμε τα ματς πρωταθλήματος το ποσοστό νικών του υπερέβη το 50% σε σχέση με τα συνολικά παιχνίδια. Συνέβη, βέβαια, και με τη Νιούκαστλ, αλλά χάρη στις νίκες που έκανε τη σεζόν 2016-17, όταν οι «καρακάξες» αγωνίζονταν στην αγγλική Τσάμπιονσιπ, στην οποία είχαν υποβιβαστεί με τον Ράφα στον πάγκο.

Στις 13/15 άλλες περιπτώσεις, μέσα και ο Παναθηναϊκός (όπου το ρεκόρ πρωταθλήματος είναι 7-3-4) οι νίκες σε ματς λίγκας ήταν λιγότερες από τις μισές. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Θέλτα και την Έβερτον, τις τελευταίες του ομάδες πριν τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα και στη Λίβερπουλ, την Ίντερ ή την Τσέλσι.

Για την ακρίβεια, αν απομονώσουμε το ποσοστό νικών των ομάδων του σε ματς πρωταθλήματος σε όλη του την καριέρα, θα βρούμε ότι οι ομάδες του νίκησαν σε 110 αγώνες, έφεραν ισοπαλία σε 76 και ηττήθηκαν σε 82. Το ποσοστό νίκης μόλις που υπερβαίνει το 41%.

Αντίθετα, τα ποσοστά του σε ματς κυπέλλου είναι εντυπωσιακά (28 νίκες-5 ισοπαλίες-5 ήττες) και σε διεθνείς αγώνες υπερβαίνουν κατά πολύ το 60% (27 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες).