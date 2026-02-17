Αστέρας Aktor: Επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αργειτάκης

Επαγγελματίας στον Αστέρα Aktor έγινε ο 16χρονος στόπερ και αμυντικός χαφ Γιώργος Αργειτάκης!

Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή των Τμημάτων Υποδομής του συλλόγου μας, Γιώργο Αργειτάκης. Ο ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Τρίπολη γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου 2008 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και αμυντικός μέσος.

Ο Γιώργος Αργειτάκης βρίσκεται από το 2012 στις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR, έχοντας αγωνιστεί αυτά τα 14 χρόνια σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια. Μάλιστα, μετράει πλέον περισσότερες από 100 συμμετοχές στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, με την Κ15, την Κ17 και την πλέον την Κ19 του ASTERAS AKTOR.

Γιώργο συγχαρητήρια, ευχόμαστε μία σπουδαία επαγγελματική καριέρα, με υγεία και πολλές επιτυχίες.

