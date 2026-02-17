ΜΜΕ Ισπανίας: «Η Θέλτα πάει να κατακτήσει ένα φρούριο, την απόρθητη Τούμπα»

Την... αποθέωση γνώρισε η απόρθητη και αήττητη Τούμπα, από τα δημοσιεύματα των ισπανικών ΜΜΕ, τονίζοντας πώς η Θέλτα πάει να κατακτήσει ένα... φρούριο.

Εξαιρετικά δύσκολο έργο θα συναντήσει η ομάδα του Βίγκο, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί ρεπόρτερ, οι οποίοι μιλούν με αποθεωτικά λόγια για την έδρα του ΠΑΟΚ.

Στα δημοσιεύματα τονίζονται τα συνεχόμενα clean sheet που μετράει ο Δικέφαλος, ο οποίος όπως διαβάσατε από το SDNA, είναι από τους κορυφαίους στην εν λόγω κατηγορία.

«Ένας σχεδόν άψογος απολογισμός, βασισμένος σε εξαιρετική αμυντική σταθερότητα και αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση», γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ για έναν ΠΑΟΚ που παραμένει αήττητος εντός έδρας από τις 13 Φεβρουαρίου του 2025, ενώ έκτοτε μετράει 22 νίκες και 5 ισοπαλίες, θέλοντας να γράψει... ρεκόρ κόντρα στην ομάδα του Χιράλδες.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί γκολ για έξι συνεχόμενα ντέρμπι, με τους Ισπανούς να σχολιάζουν για τη γενικότερη «ασπρόμαυρη» αμυντική λειτουργία: «Τα εντυπωσιακά αυτά νούμερα στηρίζονται σε 14 ανέπαφες εστίες, που επιβεβαιώνουν πόσο δύσκολο είναι να του σκοράρει κανείς στην Τούμπα».

Παρόλα αυτά, οι Ισπανοί συνήθως «λυγίζουν» στην Ελλάδα, κάτι που αποδείχτηκε και στον αγώνα κόντρα στη Μπέτις, με τη Θέλτα να έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στη χώρα μας για παιχνίδια κόντρα στον Άρη (1999/2000) και Παναθηναϊκό (2016/17), παραμένοντας αήττητη με μία νίκη και μία ισοπαλία.