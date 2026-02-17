Η Γενεύη να αποφασίσει για την ΚΕΔ

Η αμφισβήτηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ξεκίνησε το Δεκέμβριο με διαρροές και στη συνέχεια με επίσημες τοποθετήσεις του Ολυμπιακού. Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Η περίφημη πλέον μάζωξη στην «Παναγιώτα» είχε κεντρικό θέμα όχι την κατάσταση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή τη διαφοροποίηση των δυνάμεων στην ΕΠΟ, αλλά τη διαιτησία. Επιβεβαιώθηκε η γνωστή και δοκιμασμένη συνταγή ότι πρέπει να φωνάζεις δυνατά, με την ελπίδα ότι θα πάρεις το επόμενο σφύριγμα.

Ο στόχος επετεύχθη: Φάνηκε περίτρανα στη Λειβαδιά, όπου όλοι οι παρατηρητές και τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν πως ο γηπεδούχος δεν έπρεπε να μείνει με δέκα παίκτες. Αυτή η τακτική του Ολυμπιακού θα συνεχιστεί και στα play offs ώστε να αποκομίσει παρόμοια κέρδη.

Η παρουσία του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και του γενικού γραμματέα της Θεόδωρου Θεοδωρίδη είναι μια καλή ευκαιρία να τεθεί το ζήτημα επί τάπητος. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει με δημόσια ανακοίνωσή της ότι η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας είναι δική της επιλογή, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης δηλώνει ευθέως ότι «αυτή η ΚΕΔ είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ». Οι υπερεθνικοί ποδοσφαιρικοί παράγοντες οφείλουν να κάνουν σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η χώρα μας στο θέμα της διαιτησίας βρίσκεται υπό διεθνή επιτροπεία. Να γίνει κατανοητό πως ο Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ήρθαν στην Ελλάδα για να απονείμουν δικαιοσύνη και όχι για να σταθούν στο πλευρό όποιου φωνάζει πιο δυνατά ή όποιου θεωρείται ισχυρότερος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νουθεσίες πηγαίνουν στο βρόντο. Η τοξικότητα επικρατεί. Όμως θα μπορούσε η UEFA να ξεκαθαρίσει ότι από τη στιγμή που η ΚΕΔ είναι δικής της επιλογής, θα παραμείνει όσο χρόνο χρειαστεί στη χώρα. Όπως έκανε με τον αρχιδιαιτητή Περέιρα όταν η ΑΕΚ διαφωνούσε στο θέμα της ανανέωσης της παραμονής του. Και να σκεφτείτε ότι τότε η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο ισχυρή από τον Ολυμπιακό στις εσωτερικές διεργασίες της ΕΠΟ.

Δηλαδή η ανανέωση του συμβολαίου του Λανουά να περάσει μέσα από τους διαδρόμους της Γενεύης και όχι από τους διαδρόμους της Αθήνας. Μόνο με μια τέτοια πολιτική μπορεί να καταπολεμηθεί η τοξικότητα που μαστίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά ο κάθε δυνατός θα κραυγάζει. Μέχρι να κερδίσει αυτό που θέλει και μετά να δηλώνει ικανοποιημένος από τον αρχιδιαιτητή…