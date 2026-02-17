Σεβίλλη: Το παρασκήνιο της αποβολής Αλμείδα με διαλόγους-φωτιά! (vid)

Αντιμέτωπος με τιμωρία έως και 12 αγωνιστικές από την LaLiga βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα, λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι της Σεβίλλης με την Αλαβές - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με τους διαιτητές.

Ο Αργεντίνος τεχνικός ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις του διαιτητή, Ιόσου Γκαλέχ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον αποβάλλει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου λίγα λεπτά αργότερα.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον διαιτητή, συμπεριφορά που ενδέχεται να τιμωρηθεί με ποινή έως και 12 αγωνιστικών, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Οι διάλογοι-φωτιά

Λίγα δευτερόλεπτα πριν την αποβολή του, ο Αλμέιδα δέχθηκε παρατήρηση από τον επόπτη, Ιγνάθιο Αλόνσο, λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Θα σου μιλήσω γιατί δεν αντέχω άλλο, εσύ τους ελέγχεις. Δεν θα στο ξαναπώ, στο λέω ως προειδοποίηση», με τον Αργεντινό να φέρεται απαντάει: «Κοιτάξτε το παιχνίδι. Κάντε τη δουλειά σας».

Στη συνέχεια, ο διαιτητής αποφάσισε να τον αποβάλλει, με τον Αλμέιδα να αρνείται να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια και τον πρώτο να του μιλάει σε έντονο ύφος: «Έξω από εδώ, εσύ ήσουν. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Φύγε από εδώ».

Ο προπονητής της Σεβίλλης αντέδρασε, απαντώντας: «Γιατί με διώχνεις; Ήταν προς τον πάγκο! Δεν σου είπα τίποτα. Έκανες λάθος. Τι σου έκανα; Τι λέω; Γιατί με αποβάλλεις;», με την ένταση να κλιμακώνεται και τελικά τον ίδιο να αποχωρεί από τον πάγκο.