Συμφωνούν ΚΕΔ και παρατηρητής: Άδικη η αποβολή του Λεβαδειακού με Ολυμπιακό

Τόσο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, όσο κι ο παρατηρητής στη Λιβαδειά συμφώνησαν πως κακώς αποβλήθηκε ο Άλεν Όζμπολτ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, από τον διαιτητή Φωτιά.

Όπως είχε αναφέρει το SDNA από την πρώτη στιγμή, ο διεθνής ρέφερι παρασύρθηκε από τον -επίσης διεθνή- βοηθό Παπαδάκη μιας και ο ίδιος βρισκόταν πολλά μέτρα μακριά και του είπε ότι υπήρξε φάουλ για κάρτα από τον Σλοβένο επιθετικό στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Όπως ωστόσο έδειξε ο τηλεοπτικός φακός δεν υπήρξε καμία παράβαση και κακώς αποβλήθηκε ο παίκτης, με τον Λεβαδειακό να αγωνίζεται για μία ώρα με αριθμητικό μειονέκτημα, παρά ταύτα να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά το τέλος του αγώνα ο παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος Σταθόπουλος πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και τους τόνισε ότι κακώς απέβαλαν τον φορ του Λεβαδειακού, ενώ σύμφωνη είναι και η ΚΕΔ με την άποψη αυτή, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή "11 αυτοί, 11 εμείς" του OPEN.