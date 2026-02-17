Champions League: Επιστροφή στη δράση με τις πρώτες «μάχες» των Play Off

Το Champions League είναι και πάλι εδώ, με την σημερινή ημέρα (17/2) να ανοίγει την αυλαία των αναμετρήσεων των Play Off.

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase, η δράση στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια στην φάση των Play Off.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, στις 19:45, η Γαλατασαράι θα υποδεχθεί την Γιουβέντους, ενώ στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Την ίδια ώρα, Ντόρτμουντ και Αταλάντα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, παράλληλα με τον γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Μονακό και Παρί Σεν Ζερμέν.

Το πρόγραμμα του διημέρου στα Play Off του Champions League:

Τρίτη 17/2

Γαλατασαράι - Γιουβέντους (19:45)

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Ντόρτμουντ - Αταλάντα (22:00)

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τετάρτη 18/2