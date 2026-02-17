Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Ρίο Άβε: Νέα ήττα από την Μορεϊρένσε, ασίστ ο Ντόι (vid)

Την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα υπέστη η Ρίο Άβε, με την Μορεϊρένσε να την κερδίζει με 1-2 στην έδρα της για την 22η αγωνιστική.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Χθες (16/2) φιλοξένησε την Μορεϊρένσε, όμως ηττήθηκε με 1-2 και παρέμεινε 15η με 20 βαθμούς, μία θέση παραπάνω από εκείνες που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17ο λεπτό, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ισοφάρισε λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου με τον Μπλέσα, μετά από ασίστ του Ντόι, ωστόσο δέχθηκε νέο γκολ στην επανάληψη από τον Στεπάνοβιτς στο 57ο λεπτό για το τελικό 1-2.