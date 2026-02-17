Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης στους «16» του Champions League

Ο Ολυμπιακός φέρεται πιο πιθανό να «χτυπήσει» το πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν για να αποκτήσει ελπίδες πρόκρισης.

Την είσοδό του στους «16» του Champions League διεκδικεί ο Ολυμπιακός στην ενδιάμεση φάση απέναντι στη Λεβερκούζεν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται αύριο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε νικήσει πριν από περίπου έναν μήνα τους Γερμανούς με 2-0, στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase και τώρα καλείται να τους αποκλείσει.

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data κάνει λόγο ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί στη ρεβάνς, αλλά αρκετά πιο ισορροπημένο σκηνικό στην πρώτη αναμέτρηση. Στο πρώτο ματς στο Φάληρο τα ποσοστά δείχνουν απόλυτη ισορροπία. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν 36% πιθανότητες νίκης, η ισοπαλία βρίσκεται στο 26%, ενώ η Λεβερκούζεν στο 38%.

Αντίθετα, η ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (24/2, 22:00) στη Γερμανία, δείχνει να γέρνει προς τις «ασπιρίνες». Η Λεβερκούζεν εμφανίζεται ως ισχυρό φαβορί με 61% πιθανότητες επικράτησης, η ισοπαλία υπολογίζεται στο 21%, ενώ οι πιθανότητες νίκης του Ολυμπιακού περιορίζονται στο 18%.

Στη συνέχεια, δίνονται και πιθανότητες πρόκρισης στα επόμενα στάδια της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός έχει 3,1% πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά, 0,6% να φτάσει στα ημιτελικά και 0,2% να αγωνιστεί στον τελικό, που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία.

Στην περίπτωση πάντως που οι Πειραιώτες καταφέρουν να προκριθούν στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα έχει ιδιαιτέρως δύσκολο έργο, καθώς αντιμετωπίσει είτε την Μπάγερν, είτε την Άρσεναλ.