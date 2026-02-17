Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τη Λεβερκούζεν – Βασικοί Πιρόλα, Ταρέμι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει το σχέδιο για να νικήσει και πάλι ο Ολυμπιακός τη Λεβερκούζεν.

Η προεδρική επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη και η ομιλία σε παίκτες και τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και τώρα οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να βγάλουν αντίδραση στο παιχνίδι της Τετάρτης (18/2, 22:00) με τη Λεβερκούζεν, για την ενδιάμεση φάση του Champions League. Στόχος είναι η νίκη, γνωρίζοντας καλά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των «ασπιρίνων».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κατασταλάξει στα πλάνα του για την ενδεκάδα στη σημερινή προπόνηση, αλλά σίγουρα αναμένονται αλλαγές, σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στη Λιβαδειά. Αρχικά, επιστρέφει ο Πιρόλα, ο οποίος λόγω της τροπής που πήρε το ματς του Σαββάτου, δεν μπόρεσε να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο είναι 100% έτοιμος και ο Βάσκος τεχνικός τον υπολογίζει ως βασικό.

Στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να αγωνιστεί το δίδυμο Έσε, Σιπιόνι, ενώ δεξιά ίσως επιλέξει πάλι το δίδυμο Κοστίνια-Ρονινέι. Ωστόσο, ο Ποντένσε είναι πιο φρέσκος, ο Ζέλσον είναι σε καλή κατάσταση, ενώ και ο Αντρέ Λουίς δείχνει πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Για την κορυφή της επίθεσης, προβάδισμα έχει ο Ταρέμι, ο οποίος πήρε τις ανάσες του και δείχνει σε καλύτερη φόρμα, σε σχέση με τον Ελ Κααμπί.