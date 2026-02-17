Σοκ στον Άγιαξ: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Ζιντσένκο!

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο δεν πρόλαβε να χαρεί το ντεμπούτο του με τον Άγιαξ, αφού τραυματίστηκε και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν!

Τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, ο Άγιαξ προχώρησε στην απόκτηση του Ολεκσάντρ Ζιντσέκο, όμως το ντεμπούτο του Ουκρανού μπακ με την φανέλα του «Αίαντα» ήταν εφιαλτικό.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστή πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση του Άγιαξ με την Φορτούνα Σιτάρντ και μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρηση τραυματίστηκε στο γόνατο και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ, ο Ουκρανός μπακ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Ζιντσένκο να τραυματίζεται στην πρώτη του συμμετοχή ως παίκτης της ολλανδικής ομάδας!

«Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο έχει τεθεί εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο παίκτης υπέστη τραυματισμό στο γόνατο το περασμένο Σαββατοκύριακο στα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τη Φορτούνα Σιτάρντ στο ‘Γιόχαν Κρόιφ Αρένα’.

Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Ο διεθνής Ουκρανός θα περάσει στη συνέχεια μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν», ανέφερε η ανακοίνωση του Άγιαξ.