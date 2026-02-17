Premier League: Συμφωνία συνέχισης της σύντομης διακοπής των αγώνων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού

Η Premier League και η English Football League (EFL) - η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αντίστοιχα - θα επιτρέψουν για άλλη μια φορά τη σύντομη διακοπή των αγώνων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 18 Μαρτίου, ώστε οι μουσουλμάνοι παίκτες να μπορούν να «διαχειριστούν» τη νηστεία τους.

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι αρχηγοί και οι διαιτητές θα συμφωνήσουν εκ των προτέρων για μια διακοπή στο παιχνίδι, ώστε οι παίκτες να μπορούν να ενυδατωθούν ή να καταναλώσουν ενεργειακά τζελ.

Tο μέτρο ισχύει από το 2021, όταν μια τέτοια διακοπή επιτράπηκε για πρώτη φορά σε έναν αγώνα μεταξύ της Λέστερ και της Κρίσταλ Πάλας, και έκτοτε έχει γίνει συνήθης πρακτική κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ισλάμ.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, το αγγλικό ποδόσφαιρο ενισχύει τη δέσμευσή του στη θρησκευτική ποικιλομορφία. «Στην Premier League, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι σε βολεύει. Δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα ενάντια στην πίστη σου, και αυτό είναι υπέροχο», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Έβερτον, Αμπντουλάι Ντουκούρ, στο BBC Sport το 2023.

Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, Σαντίο Μανέ, αποκάλυψε ότι ο σύλλογος άλλαξε το πρόγραμμα προπονήσεών του για να υποστηρίξει τους μουσουλμάνους παίκτες του κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού.