Λουίς Ενρίκε: «Έχουμε κίνητρο, Θέλω να δω την καλύτερη εκδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν»

Ο Λουίς Ενρίκε, στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Παρί με την Μονακό για την ενδιάμεση φάση των playoff του Champions League, μίλησε για το υψηλό κίνητρο που έχουν οι Παριζιάνοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι καλύτερο να μπαίνουμε σε αυτό μετά από μια νίκη, αλλά έχουμε συνηθίσει να ξεπερνάμε τις προκλήσεις. Έχουμε κίνητρο να παίξουμε αύριο. Θέλω να δω την καλύτερη εκδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν, και είδαμε την περασμένη σεζόν ότι χάσαμε τον πρώτο αγώνα πριν αλλάξουμε τα πράγματα στον δεύτερο.

Πέρυσι ήταν πολύ σαφές ότι μας έλειπε η αποτελεσματικότητα στην αρχή, όπως και σε ορισμένους αγώνες φέτος. Αν δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, είναι επειδή ήμασταν ανώτεροι από τον αντίπαλο, και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».