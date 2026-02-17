Αρμπελόα: «Θα δείτε αν θα παίξει ή όχι ο Μπαπέ»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του πρώτου αγώνα με την Μπενφίκα για τα play off του Champions League για το βαθμό ετοιμότητας του Κιλιάν Μπαπέ.

O Iσπανός προπονητής των Μαδριλένων, ωστόσο δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, τονίζοντας στους εκπροσώπους του Τύπου ότι θα δουν την Τρίτη αν θα αγωνιστεί ή όχι ο Γάλλος σούπερ σταρ.

«Ταξίδεψε μαζί μας, θα προπονηθεί και αύριο θα δείτε αν θα παίξει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άλβαρο Αρμπελόα, θέλοντας να θολώσει τα νερά αναφορικά με την ετοιμότητα του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο εφετινός πρώτος σκόρερ της La Liga και του Champions League έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο την περασμένη εβδομάδα, αλλά στη συνέχεια συμμετείχε κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις της Ρεάλ, χωρίς εμφανή ενόχληση.