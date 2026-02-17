Προκρίθηκε η Μπρέντφορντ κι έκλεισε ραντεβού με τη Γουεστ Χαμ

Η Μπρέντφορντ έγινε η προτελευταία ομάδα που εξασφάλισε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) το «εισιτήριο» για την φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μάλιστα, περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την ερασιτεχνική Μάκλσφιλντ, διενεργήθηκε η κλήρωση του 5ου γύρου της διοργάνωσης και μετά το απόψινό αποτέλεσμα φέρνει τη νικήτρια στον δρόμο της Γουέστ Χαμ.

Η Μάκλσφιλντ, η οποία στον προηγούμενο γύρο είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας την κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας, άντεξε μέχρι το 70ό λεπτό, όταν με το αυτογκόλ του Σαμ Χίθκοουτ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρά την προσπάθειά των παικτών της δεν κατάφερε να... επιστρέψει στο ματς.