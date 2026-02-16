Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά

Ο Βασίλης Σπέρτος κάλεσε 26 ποδοσφαιρίστριες ενόψει των αγώνων της Εθνικής Γυναικών στο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου κόντρα σε Γεωργία (3/3, 18:30) και Νησιά Φερόε (7/3, 20:30), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 (League C, 4ος όμιλος).

Η Εθνική Γυναικών θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στα play-off πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, δικαίωμα που θα αποκτήσουν οι πρώτες και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες των 6 ομίλων της League C, καθώς και την άνοδό της στη League B (προβιβάζονται οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους 6 ομίλους της League C).

Αναλυτικά, οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, Βασίλη Σπέρτου:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
T Πεταλωτή Ραφαήλια - Δήμητρα ΟΦΗ
T Γιαννακούλη Δήμητρα ΑΕΚ
T Κατεργιαννάκη Στυλιανή ΡΕΑ
Α Θεοδωράκη Μαρίνα GKS Katowice
Α Παπαδοπούλου Στέισι Σοφία Hibernian
Α Μάρκου Ελένη Eintracht Frankfurt Germany
Α Καπνίση Μαρία ΑΕΚ
Α Γκούνη Παπαϊωάννου Μαρία ΠΑΟΚ
Α Νταρζάνου Σταματία Pogon Szczecin
Α Πατερνά Μαρία ΟΦΗ
Α Κοσκερίδου Μαρκέλλα -Δήμητρα ΠΑΟΚ
Α Μπράμε Ευθυμία ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μ Μωραϊτου Αθανασία FC Union Berlin
Μ Χαλατσογιάννη Γεωργία ΥΒ Frauen
Μ Σαϊχ Ελένη -Νικολέτα ΑΕΚ
Μ Δρακογιαννάκη Ελευθερία ΠΑΟΚ
Μ Χατζηνικολάου Δέσποινα ΑΕΚ
Μ Πούλιου Γρηγορία Παναθηναϊκός
Μ Αργυρίου Παναγιώτα ΠΑΟΚ
Ε Γιαννακά Βασιλική ΠΑΟΚ
Ε Σπυριδωνίδου Αναστασία ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ε Παπαθεοδώρου Ιωάννα OH LEUVEN
Ε Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα ΠΑΟΚ
Ε Σαρρή Βεατρίκη Birmingham City
Ε Μπρουκσάηρ Καλλίστη- Κωνσταντίνα Rangersfc
Ε Κόγγουλη Σοφία ΑΕΚ
