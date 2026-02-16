Στην Ελλάδα για ευρωπαϊκούς αγώνες και συνάντηση με Γκαγκάτση ο Τσέφεριν

Ο πρόεδρος της UEFA έρχεται στη χώρα μας μαζί με τους Θεόδωρο Θεοδωρίδη και Ζόραν Λάκοβιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη (18/2) αναμένεται στην Ελλάδα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μαζί με τον γενικό γραμματέα, Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υπεύθυνο των εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, θα παρακολουθήσουν δυο ευρωπαϊκούς αγώνες.

Πρώτα εκείνον του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18/2, 22:00) για τα playoffs του Champions League και την Πέμπτη (19/2, 22:00) θα πάει στην Τούμπα για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο πλαίσιο του Europa League.

Ενδιάμεσα να σημειωθεί ότι ο κ. Τσέφεριν και ο κ. Λάκοβιτς θα συναντηθούν, επίσης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, δίχως να γίνει γνωστή η ατζέντα.