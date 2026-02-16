Πως η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είχε συνδεθεί με το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού - To αντίο της ΑΕΚ

Διαβάσατε νωρίτερα για την μεγάλη απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, της σπουδαίας ιστορικού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η κορυφαία βυζαντινολόγος πρέπει να σημειώσουμε πως κατά το παρελθόν, ειχε συνδεθεί με την ΑΕΚ καθώς υπήρξε πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της «Αγιάς Σοφιάς» το 2018. Τότε, στην παρουσίαση που είχε πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα που ειχαν επιλεχθεί από τον Δημήτρη Μελισσανίδη για να απαρτίζουν την Επιστημονική επιτροπή.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, είχε τονίσει τότε: «Έπρεπε να περιμένουμε έναν αιώνα για να κάνουμε το πρέπον, να περάσει ένας αιώνας για να γίνει το Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισμού, κάτι που αποτελεί σκάνδαλο. Δεν υπάρχει στο Πανεπιστήμιο ούτε Έδρα για την Ιστορία του Προσφυγικού Ελληνισμού, για την Ρωμιοσύνη, σε αντίθεση με τις ξένες χώρες.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το έργο γίνεται από την ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά στον κ. Μελισσανίδη, θυμάμαι τον αδερφό μου όταν ήμουν παιδί, ήταν προπονητής μπάσκετ στην ΑΕΚ. Από όλες τις γειτονιές που έχουν το «νέο» μπροστά, μόνο εσείς στη Νέα Φιλαδέλφεια θυμάστε πάντα τον Προσφυγικό Ελληνισμό και σας συγχαίρω για αυτό. Δεν θα είμαι ίσως τόσο χρήσιμη στην Επιτροπή, καθώς θα είμαι στην Γαλλία, αλλά μου κάνετε σπουδαία τιμή.

Να θυμάστε, η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Όπως λένε οι Πόντιοι, αυτό το τραγούδι, θα γίνει έτσι που το τελευταίο λουλούδι που θα φέρει η Ρωμιοσύνη, να είναι ένα αμάραντο ρόδο. Σας ευχαριστώ».

Η επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με επίτιμο πρόεδρο τον μεγάλο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη, προσφυγικής καταγωγής με προέλευση της μητέρας του από το Τσεσμέ της Μικράς Ασίας και πρόεδρο της Επιτροπής την κορυφαία Ελληνίδα Βυζαντινολόγο – ιστορικό, Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, τα πολύ σημαντικά ονόματα της τέχνης, του πολιτισμού, της ορθοδοξίας, της επιστήμης, της πολιτικής και του αθλητισμού έχουν ήδη δρομολογήσει το ταξίδι της «Κιβωτού της Ρωμιοσύνης».

Είναι γνωστό από την πρώτη μέρα της εξαγγελίας για την επιστροφή της ομάδας μας στη γη των προγόνων και ιδρυτών μας ότι το σχέδιο των εμπνευστών αυτού του ονείρου δεν ήταν να δημιουργήσει η ΑΕΚ ένα ακόμα ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά ένα Πολυδύναμο Σύγχρονο Κέντρο με αναφορά στον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό, ένα τρίπτυχο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα της Ανατολής. Βασικός άξονας προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όχι ο μοναδικός, είναι το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, αναπόσπαστο κομμάτι της «Aγια – Σοφιάς» μέσω του οποίου το νέο μας γήπεδο θα ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαίρου, αλλά και τα όρια της ΑΕΚ και θα μετεξελιχθεί σε εστία αναφοράς των αλησμόνητων πατρίδων και του προσφυγικού ελληνισμού, ο πόλος που θα ενώσει όλα τα προσφυγικά σωματεία, αλλά και τους συλλόγους των Ελλήνων της Ανατολής απανταχού της γης.

Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, που θα αποτελέσει «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», θα συνδυάζει τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό με το βίωμα και το συναίσθημα πέντε γενιών του Προσφυγικού Ελληνισμού και θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο ως καταλύτης αναβάθμισης, ανάπλασης και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης για τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Ιωνίας. Ένα πολιτιστικό κέντρο μαγνήτης για τη νέα γενιά αλλά και κέντρο επιστημονικών συνεδρίων και μελετών με τη μνήμη και το DNA του Ελληνισμού της Ανατολής».

Το αντίο της ΑΕΚ

Η Διεύθυνση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού και η οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζουν βαθύτατη θλίψη και οδύνη για την απώλεια της κορυφαίας βυζαντινολόγου-ιστορικού Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.

Η εκλιπούσα υπήρξε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες παγκοσμίως, ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (1967), αλλά και ως η πρώτη πρύτανης (1976).

Ανάμεσα στα πεπραγμένα της μακράς και σημαντικής επιστημονικής αλλά και κοινωνικής της διαδρομής, ήταν και η αποδοχή της πρότασης για την ανάληψη της προεδρίας της Επιστημονικής Επιτροπής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού το 2018.

Θα την ευγνωμονούμε πάντα και θα τιμούμε τη μνήμη της