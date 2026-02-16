Βαθμολογία Super League: Έμπλεξε ο Ατρόμητος, αχτίδα φωτός για Πανσερραϊκό

Οι Σερραίοι άρπαξαν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις μέσα στο Περιστέρι (2-2) και περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα στην ουρά, στην μάχη για την αποφυγή του υποβασμού.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 21η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. AEK 21 49 37-13 2. Ολυμπιακός 21 47 38-10 3. ΠΑΟΚ 20 46 41-13 4. Λεβαδειακός 21 39 49-25 5. Παναθηναϊκός 20 33 29-22 6. Άρης 21 27 18-21 7. Βόλος ΝΠΣ 21 26 20-30 8. ΟΦΗ 20 25 27-35 9. Ατρόμητος 21 21 21-26 10. Παναιτωλικός 21 21 22-34 11. Κηφισιά 20 20 26-32 12. ΑΕΛ Novibet 21 20 20-33 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 21 16 19-33 14. Πανσερραϊκός 21 9 12-52

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού - ΟΦΗ, Κηφισιάς - ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν αναβληθεί.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ατρόμητος

17:00: Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

16:00: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00: Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:00: Άρης - Κηφισιά

20:00: ΑΕΚ - Λεβαδειακός