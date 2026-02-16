Βαθμολογία Super League: Έμπλεξε ο Ατρόμητος, αχτίδα φωτός για Πανσερραϊκό

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 21η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. AEK
|21
|49
|37-13
|2. Ολυμπιακός
|21
|47
|38-10
|3. ΠΑΟΚ
|20
|46
|41-13
|4. Λεβαδειακός
|21
|39
|49-25
|5. Παναθηναϊκός
|20
|33
|29-22
|6. Άρης
|21
|27
|18-21
|7. Βόλος ΝΠΣ
|21
|26
|20-30
|8. ΟΦΗ
|20
|25
|27-35
|9. Ατρόμητος
|21
|21
|21-26
|10. Παναιτωλικός
|21
|21
|22-34
|11. Κηφισιά
|20
|20
|26-32
|12. ΑΕΛ Novibet
|21
|20
|20-33
|13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|21
|16
|19-33
|14. Πανσερραϊκός
|21
|9
|12-52
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού - ΟΦΗ, Κηφισιάς - ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν αναβληθεί.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ατρόμητος
17:00: Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
16:00: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00: Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ
18:00: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ
19:00: Άρης - Κηφισιά
20:00: ΑΕΚ - Λεβαδειακός