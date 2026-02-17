Παρελθόν ο Χάιτινχα από την Τότεναμ μετά από μόλις 33 μέρες

Μετά από μόλις 33 μέρες στο Βόρειο Λονδίνο, ο Τζον Χάιτινχα παραιτήθηκε από τη θέση του στην Τότεναμ, καθώς δεν θέλησε να παραμείνει βοηθός του Ιγκόρ Τούντορ παρά την επιθυμία της διοίκησης.

Παραιτήθηκε ο Τζον Χάιτινχα, από βοηθός του Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος έφτασε την Παρασκευή στην Τότεναμ ως προσωρινός προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ολλανδός παρέμεινε μόλις 33 ημέρες στη θέση, παρά το γεγονός ότι είχε την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου να συνεχίσει μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ.

Μάλιστα θεωρούνταν ισχυρός υποψήφιος για τη θέση του προσωρινού προπονητή, αλλά τελικά επιλέχθηκε ο Τούντορ, με συνέπεια σήμερα (16/2) ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χάιτινχα , καθώς αρνήθηκε να συνεχίσει με το νέο πρότζεκτ.

Ο Τζον Χάιτινχα υπέγραψε με την Τότεναμ στις 15 Ιανουαρίου, με τον Τόμας Φρανκ να τον υποστηρίζει και να τονίζει τις ικανότητες του.