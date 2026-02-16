«Έδειξε πόσο μεγάλη προσωπικότητα διαθέτει ο Μπακασέτας» (pic)

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, αποθέωσε τον Τάσο Μπακασέτα για τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίστηκε τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ στήριξε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς τον ως τεράστιο επαγγελματία και αληθινό ηγέτη. Όλα αυτά λόγω του τρόπου με τον οποίον διαχειρίστηκε την πίεση από τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της ομάδας του κατά την διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Αυτό που έκανε ο Τάσος Μπακασέτας δεν ήταν η «καλύτερη απάντηση». Ο Τάσος δεν έχει ανάγκη να απαντήσει σε κανέναν και τίποτα.

Για εμένα, για άλλη μία φορά, έδειξε πόσο μεγάλη προσωπικότητα διαθέτει και πόσο τεράστιος επαγγελματίας είναι.



Το να αποδοκιμάζεις έναν παίκτη που φοράει τη φανέλα της ομάδας σου κατά τη διάρκεια του αγώνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βοηθάς την ομάδα να κερδίσει. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι και οι αθλητές είναι ανθρώπινα πλάσματα, όπως και εσύ, άσχετα με το τι έχουν καταφέρει και τι είναι ικανοί να αντέξουν.



Ο τρόπος με τον οποίο άντεξε, διαχειρίστηκε και αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση δείχνει, για μένα, ότι ο Τάσος είναι υπόδειγμα αθλητή υψηλού επιπέδου.



Προτείνω στους προπονητές των ακαδημιών, αντί για προπόνηση, να δείξουν το βίντεο του χθεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ. Να αναδείξουν τον βαθμό πίεσης που ασκήθηκε σε έναν αθλητή και το πόσο άδικη ήταν η συμπεριφορά απέναντί του.



Θα είναι πολύ χρήσιμο για τους νέους αθλητές να διδαχθούν τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Ήρεμος, συγκεντρωμένος, με προσήλωση στον στόχο της νίκης. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν λύγισε, δεν κρύφτηκε, ζητούσε συνεχώς την μπάλα για να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και, στο τέλος, ο ίδιος σκόραρε.



Για εμένα, έτσι είναι οι ηγέτες. Όχι όσοι δεν νιώθουν φόβο, αλλά εκείνοι που τον νικούν. Αληθινοί, πραγματικοί ηγέτες που παλεύουν σε αντίξοες συνθήκες, δεν απογοητεύονται, δεν κατηγορούν τους άλλους, αναλαμβάνουν την ευθύνη και μπαίνουν μπροστά για όλους.



«Ο πολεμιστής του φωτός γνωρίζει πως οι ουλές των βιωμάτων είναι η ανταμοιβή των κατακτήσεων».

*Πάουλο Κοέλιο

«Ο πολεμιστής του φωτός δεν χάνει την υπομονή του στις δυσκολίες, ούτε σπαταλά ενέργεια στα λόγια».

*Πάουλο Κοέλιο».