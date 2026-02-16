Παρακάμερα ΑΕΚ: Το πάθος Νίκολιτς και οι αντιδράσεις του πάγκου στην επέμβαση Στρακόσα και στο δοκάρι του Γιόβιτς (vid)

H κάμερα του AEK TV κατέγραψε την αθέατη πλευρά του ντέρμπι της Τούμπας όπου ξεχωρίζουν το πάθος με το οποίο έζησε ο Μάρκο Νίκολιτς το ματς αλλά και οι αντιδράσεις του πάγκου στην επέμβαση Στρακόσα στο πέναλτι του Γιακουμάκη και στο δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας: Η ΑΕΚ έφυγε με λευκή ισοπαλία από την Τούμπα, σε μια ποδοσφαιρική βραδιά που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον θεατών και τηλεθεατών, έστω και αν δεν είχε γκολ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αν και σχετικά νωρίς, στο 12’, ο Θωμάς Στρακόσια χρειάστηκε να κρατήσει το 0-0, αποκρούοντας το τρίτο του πέναλτι φέτος, σε εκτέλεση του Γιακουμάκη.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά σημάδεψε με σουτ το οριζόντιο δοκάρι στο 40', όμως η μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 94', όταν ο Λούκα Γιόβιτς έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι μετά από σέντρα του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή και στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κεκλεισμένων των θυρών με τον Λεβαδειακό στην ALLWYN Arena την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (20.00).

Στις ιδιαίτερες στιγμές της χθεσινής βραδιάς στην Τούμπα ήταν η κατάθεση στεφανιού από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο στο μνημείο για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας, αλλά και η απότιση του προσήκοντος φόρου τιμής από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μπροστά στις εξέδρες του γηπέδου.