Κυρίαρχος των clean sheets ο ΠΑΟΚ

Η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ χτίζεται πάνω σε γερά μετόπισθεν, με τον Δικέφαλο να είναι ο απόλυτα κυρίαρχος των clean sheets, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 21 από τα 40 ματς.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, σε έξι σερί ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια διεξήχθησαν σε διάστημα μόλις 11 ημερών, αποδεικνύοντας ότι οι ασπρόμαυροι αντέχουν και κρατούν παρά την κούραση και τα non stop παιχνίδια.

Με το «μηδέν» απέναντι στην ΑΕΚ, ο Δικέφαλος έφτασε τα 21 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ σε 40 συνολικά αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας ακόμη και την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, που είχε την πρωτιά μέχρι πρότινος. Το εντυπωσιακό δε της υπόθεσης είναι πως για παράδειγμα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόλις 13 (!).

Παβλένκα - Τσιφτσής: Υγιής ανταγωνισμός κάτω από τα δοκάρια

Πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα των clean sheets, κρύβεται το απόλυτο δίδυμο του ΠΑΟΚ κάτω από τα γκολπόστ. Η συνύπαρξη του Γίρι Παβλένκα με τον Αντώνη Τσιφτσή. Δύο τερματοφύλακες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό παρονομαστή την αξιοπιστία που ωθούν ο ένας τον άλλον στο να εξελίσσονται συνεχώς.

Από τη μία ο Παβλένκα, ο οποίος σε 23 συμμετοχές έχει καταγράψει 11 clean sheets, σε αγώνες απέναντι σε αντιπάλους όπως η Μακάμπι, η Βόλφσμπεργκερ (εντός και εκτός), η Ριέκα, αλλά και σε παιχνίδια πρωταθλήματος με Λάρισα, Ατρόμητο, Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό, Κηφισιά, Άρη και ΑΕΚ. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου ξεκίνησε βασικός αλλά αποχώρησε τραυματίας στο 51’, με αποτέλεσμα να μην πιστωθεί το clean sheet, παρότι η ομάδα του Δικεφάλου διατήρησε το «μηδέν».

Από την άλλη πλευρά, ο Τσιφτσής εξελίσσεται σε ένα από τα μεγάλα κέρδη της σεζόν. Σε 17 συμμετοχές έχει δεχθεί μόλις 12 γκολ συνολικά. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι σε ομάδες όπως η Γιουνγκ Μπόις, η Μπέτις, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Βόλος, ο Παναθηναϊκός, ο Παναιτωλικός και ο ΟΦΗ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεισφοράς του ήταν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο αντί του τραυματία Παβλένκα με το σκορ στο 0-1, κράτησε ανέπαφη την εστία στο δεύτερο μέρος και με γρήγορη ανάπτυξη από τα πόδια του ξεκίνησε τη φάση της ισοφάρισης από τον Τάισον, συμβάλλοντας στην ανατροπή για το τελικό 2-1.

Είναι σαφές πως ο ΠΑΟΚ διαθέτει δύο βασικούς τερματοφύλακες πρώτης γραμμής, που διατηρούν υψηλή ένταση στην προπόνηση και μεταφέρουν σιγουριά στα μετόπισθεν. Σε μια σεζόν όπου η άμυνα είναι σημείο - κλειδί για τους Θεσσαλονικείς, δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά και η παρουσία των Παβλένκα - Τσιφτσή...