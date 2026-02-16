Παυλίδης: «Τελικός κόντρα στη Ρεάλ - Θα με σκοτώσει ο Μουρίνιο αν αποκαλύψω τα πλάνα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε πως πρόκειται για δύο τελικούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης για το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ:

Τον Κιλιάν Μπαπέ:

«Σκοράρει πολύ. Αλλά κάνει πολύ περισσότερα. Είναι εξαιρετικός στην ολοκλήρωση φάσεων. Αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τόσες πολλές άλλες ιδιότητες».

Τον Ανατόλι Τρούμπιν:

«Ήταν απίστευτο. 'Είναι το καλύτερο γκολ της καριέρας του!' Αρκεί να δείτε τις αντιδράσεις μας όταν σκόραρε».

Τον Τιμπό Κουρτουά:

«Είναι πολύ καλός. Η καριέρα του μιλάει από μόνη της. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι μου. Είναι πολύ ψηλός και η μπάλα είναι πολύ μικρή, είναι δύσκολο να τον νικήσεις».

Την Ρεάλ Μαδρίτης:

«Θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας από αυτόν πριν από τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για δύο αγώνες, δύο τελικούς που πρέπει να παίξουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τους δημιουργήσουμε προβλήματα και να αποφύγουμε εμείς οι ίδιοι προβλήματα».

Την τακτική:

«Δεν πρόκειται να αποκαλύψω εδώ την τακτική μας. Αν το κάνω, ο Μουρίνιο θα με σκοτώσει. Αυτό που θέλουμε είναι να παίξουμε έναν τελικό στη Μαδρίτη».