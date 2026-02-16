ΠΑΟΚ: Η τρομερή ατάκα του Λουτσέσκου για τους non stop Τάισον - Αντρίγια

Σε ένα ασφυκτικό αγωνιστικό πρόγραμμα, με τέσσερα ντέρμπι μέσα σε δέκα ημέρες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε μεταξύ άλλων στους Τάισον και Αντρίγια, χαρακτηρίζοντάς τους «poor guys but unbelievable».

Το ντέρμπι με την ΑΕΚ ήρθε σε μία περίοδο υπερφόρτωσης. Ο ΠΑΟΚ προερχόταν από συνεχόμενα ματς υψηλής έντασης, παίζοντας ουσιαστικά ανά τρεις ημέρες και με σημαντικά κενά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εκτός ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη, νοκ άουτ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Δημήτρης Πέλκας, με τον Λούκα Ιβανούσετς να παραμένει εκτός εδώ και καιρό. Η θέση πίσω από τον φορ έμοιαζε… ορφανή.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, ο Λουτσέσκου αναγκάστηκε να διαχειριστεί την κόπωση και τις απουσίες με περιορισμένες λύσεις, ουσιαστικά με τρεις διαθέσιμους μεσοεπιθετικούς (με τον νεαρό Χατσίδη να προστίθεται στην εξίσωση). Σε αυτό το σκηνικό, Τάισον και Αντρίγια ανέλαβαν υπερδιπλάσιο φορτίο, καλύπτοντας χώρους, παίζοντας συνεχόμενα λεπτά και κρατώντας ψηλά την ένταση της ομάδας.

Σχεδόν το… απόλυτο το 2026 σε συμμετοχές

Ο 38χρονος Τάισον συνεχίζει σε ρυθμούς εντυπωσιακούς, καταγράφοντας 37 συμμετοχές στη φετινή σεζόν από τα 40 συνολικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και 2.365 αγωνιστικά λεπτά. Μέσα στο 2026 έχει το απόλυτο 11/11 συμμετοχών, αγωνιζόμενος για 779 από τα 990 λεπτά που έδωσε η ομάδα, αποτέλεσμα και των συνεχόμενων τραυματισμών στο ρόστερ.

Ανάλογη είναι η επιβάρυνση και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που μετρά διαδοχικά 90λεπτα. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρώσει 8 από τα 11 τελευταία παιχνίδια, ενώ στο ένατο αντικαταστάθηκε στο 86’. Ο Σέρβος πήρε «ανάσες» μόλις σε δύο αναμετρήσεις και δύσκολα θα λείψει από τα επόμενα, καθώς οι γνωστές απουσίες συνεχίζουν να «ταλαιπωρούν» τον ΠΑΟΚ.

Σημαντικές λύσεις από τον πάγκο έδωσε και ο 19χρονος Χατσίδης, που έχει μπει ενεργά στο rotation της πρώτης ομάδας. Για τον νεαρό μεσοεπιθετικό τοποθετήθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επισημαίνοντας πως χρειάζεται παιχνίδια για να αποκτήσει εμπειρία και ρυθμό, στοιχεία που θα έρθουν μέσα από τη σταδιακή του καθιέρωση.