Μήνυμα ευαισθητοποίησης από τον Παναθηναϊκό: «Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί»

Το «Τριφύλλι» συμμετείχε στην πρωτοβουλία της Super League για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία της Super League, η οποία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας (15 Φεβρουαρίου), αφιέρωσε την 21η Αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League (14-16/02/2026) στον αγώνα στήριξης των μικρών μαχητών και των οικογενειών τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Συλλόγους «ΦΛΟΓΑ» και «ΛΑΜΨΗ», οι οποίοι επιτελούν σημαντικό έργο στη στήριξη παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας:

«Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΘΕΙ»

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ, το Τριφύλλι έστειλε μήνυμα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης, στηρίζοντας έμπρακτα τη συγκεκριμένη καμπάνια κοινωνικής ευθύνης. Οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στη δράση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του μηνύματος ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η επιστημονική πρόοδος μπορούν να οδηγήσουν στην ίαση».