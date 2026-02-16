Κατσουράνης: «Αυτή τη στιγμή καίγονται όλοι οι παίκτες με ευθύνη Μπενίτεθ» (vid)

Ευθύνες στον Ράφα Μπενίτεθ επιρρίπτει ο Κώστας Κατσουράνης για την αποκαρδιωτική εικόνα των Πρασίνων.

Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού ήταν... λάβρος μιλώντας στους "Betarades" μετά το "χαστούκι" του Τριφυλλιού από τη Λάρισα κι έβαλε στο επίκεντρο της κριτικής τον Ράφα Μπενίτεθ, τονίζοντας ότι οι παίκτες "καίγονται" με δική του ευθύνη.

«Αυτή τη στιγμή καίγονται όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί για μένα η ευθύνη είναι του προπονητή, ξεκάθαρα. Δεν φταίει κανείς παίκτης. Ο προπονητής πρέπει κάτι να παρουσιάσει, για να ξέρουν και οι παίκτες. Δεν τα μεταδίδει καλά, δεν τα δουλεύουν καλά στην προπόνηση. Εμείς από τη μέρα που έχει έρθει, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να κάνει ακριβώς, έτσι. Μπορεί να θέλει να φτάσει το καλοκαίρι να τα περάσει στην προετοιμασία, δεν ξέρω. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έχει δεν μπορεί να κερδίσει σχεδόν κανέναν. Αν βγάλω τον Παναθηναϊκό, σε όλα τα άλλα παιχνίδια θα δυσκολευτεί, κάνει μπαμ. Θα κερδίσει κιόλας, έτσι, αλλά στην κόψη του ξυραφιού. Όπως και σήμερα θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει...», ανέφερε.