Ενδιαφέρον της Κόβεντρι για Στρακόσα – Ετοιμάζει πρόταση για το καλοκαίρι

Στο στόχαστρο της Κόβεντρι βρίσκεται ενόψει της νέας σεζόν ο Θωμάς Στρακόσα.

Καλό όνομα έχει στην Αγγλία ο Θωμάς Στρακόσα από τη θητεία του στην Μπρέντφορντ και σε συνδυασμό με τις φετινές εξαιρετικές επιδόσεις του με την ΑΕΚ, το όνομά του συζητείται έντονα.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό MarkajTopNews στο Χ, όπου ασχολείται με μεταγραφικά σενάρια, η Κόβεντρι ενδιαφέρεται για τον 30χρονο τερματοφύλακα. Η αγγλική ομάδα αγωνίζεται στην Championship φέτος και υπό την καθοδήγηση του Φρανκ Λάμπαρντ στοχεύει στην άνοδο στην Premier League, όντας δεύτερη στη βαθμολογία.

Αυτό που τονίζεται, είναι ότι στην Κόβεντρι παρακολουθούν τον Στρακόσα, ο οποίος φέτος έχει κρατήσει το μηδέν στην εστία του στα 12 από τα 21 ματς πρωταθλήματος και στα 17 από τα 33 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Και εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει πρόταση για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με τους «κιτρινόμαυρους» έχει ισχύ έως το 2029.