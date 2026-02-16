«Μαχαιριά» στον ΠΑΣ, οριστικό -3 και βλέπει... Γ' Εθνική!

Ό,τι κέρδισε με το διπλό επί του Μακεδονικού, το έχασε λόγω της οφειλής σε πρώην παίκτη του ο ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο αφαιρούνται οριστικά 3 βαθμοί!

Ό,τι κέρδισε με το διπλό επί του Μακεδονικού, το έχασε λόγω της οφειλής σε πρώην παίκτη του ο ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο αφαιρούνται οριστικά 3 βαθμοί!

Mission impossible η παραμονή για τους Ηπειρώτες, καθώς τα χαμόγελα από το διπλό της πρεμιέρας των πλέι άουτ επί του ουραγού Μακεδονικού, κόπηκαν με το καλημέρα.

Η διοίκηση του ΠΑΣ δεν πλήρωσε εντός προθεσμίας μία οφειλή της τάξης των 5.000 στον άλλοτε παίκτη της ομάδας, Μάρκο Μαραγκουδάκη (είχε προθεσμία 5+5 ημερών για να εξοφλήσει το 50% του αρχικού χρέους 10.071 ευρώ) και πλέον αφαιρούνται οριστικά τρεις βαθμού από τον "Άγιαξ".

Υπενθυμίζεται δε ότι "τρέχει" ακόμη ένα -3 για χρήματα στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας, Σεϊτάνοφ, που έπαιξε στον ΠΑΣ προ 23 ετών! Για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει περιθώριο έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Με τα σημερινά ο δεδομένα ο ΠΑΣ βρίσκεται στους 2 βαθμούς (αν πληρώσει εγκαίρως τον Σεϊτάνοφ θα πάει στους 5 β.), στο -10 από τη γραμμή σωτηρίας.

