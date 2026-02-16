Δεν έχει δεχθεί γκολ στα έξι τελευταία ντέρμπι ο ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει αήττητη στα ντέρμπι με εντυπωσιακή συνέπεια στην άμυνα, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα ένα από τα δυσκολότερα σύνολα για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Σε έξι συνεχόμενα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια διεξήχθησαν σε διάστημα μόλις 11 ημερών, αποδεικνύοντας ότι οι ασπρόμαυροι αντέχουν και κρατούν παρά την κούραση και τα non stop παιχνίδια.

Στην αυλαία του 2025, οι ασπρόμαυροι υποδέχτηκαν τον Παναθηναϊκό για τη Super League και επικράτησαν με 2-0. Ασταμάτητος ο Δικέφαλος και στους ημιτελικούς Κυπέλλου, με δύο νίκες (0-1 και 2-0) απέναντι στους «πράσινους», χωρίς να δεχθεί γκολ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό. Η συνέχεια ήρθε με τον Ολυμπιακό, στο πιο καθοριστικό ματς για την εικόνα του Big-5, και το 0-2 μιλά από μόνο του. Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το ματς από νωρίς και δεν απειλήθηκε από τους Πειραιώτες, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την υπεροχή της ομάδας στα μεγάλα παιχνίδια.

Τα υπόλοιπα δύο ντέρμπι με τις ομάδες του Big-5 (ΑΕΚ και Άρη) ήταν πιο ισορροπημένα. Διεξήχθησαν μέσα σε λίγες μέρες, ανάμεσα στα ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, και ολοκληρώθηκαν με δύο «λευκές» ισοπαλίες (0-0). Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε «μάχη» για τη νίκη, στο τέλος της ημέρας, κράτησε το αήττητο, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο της κούρσας για την κορυφή.

Το αμυντικό «τείχος» του ΠΑΟΚ το 2026!

Στα εννιά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει εντός συνόρων το 2026, ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ. Και τα δύο σημειώθηκαν στην Τούμπα: το ένα από τον Μπάκου του Ατρομήτου για το Κύπελλο και το άλλο από τον Φέλτες του Πανσερραϊκού με απευθείας φάουλ στο 4-1 του πρωταθλήματος. Στα υπόλοιπα επτά παιχνίδια, οι ασπρόμαυροι κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, με πέντε από αυτά να είναι ντέρμπι και παιχνίδια απέναντι σε ΟΦΗ και Παναιτωλικό.

Προφανώς σε παιχνίδια ειδικών συνθηκών, όπως αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, εκεί όπου ο Δικέφαλος του Βορρά κλήθηκε να υπερκεράσει κούραση και απώλειες σημαντικών παικτών του (plus του Μεϊτέ), το γεγονός ότι έχει χτίσει μία ισχυρή άμυνα, του επιτρέπει να ελέγχει το ματς και να έχει μία «ασφάλεια» στα μετόπισθεν, ιδίως σε ματς που οι λεπτομέρειες καθορίζουν τον νικητή.

Η σεζόν έχει πολύ δρόμο ακόμη αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δεδομένα μία «σταθερά», παραμένει αήττητος στα ντέρμπι με συνεχή clean sheets που δεν μπορεί παρά να ικανοποιεί τον προπονητή του...