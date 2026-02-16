Ολυμπιακός: Στο Ρέντη εκτάκτως ο Μαρινάκης, τα λέει με Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Οι Πειραιώτες... παραπατούν το τελευταίο διάστημα και μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε και η γκέλα ολκής στη Λιβαδειά, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψουν στην κορυφή.
Η εμφάνιση των πρωταθλητών ήταν μάλιστα ξανά άκρως προβληματική, γεγονός που έφερε την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στo Ρέντη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε ρεπό!
Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο των Ερυθρολεύκων, για να μιλήσει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.