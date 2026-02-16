Ολυμπιακός: Στο Ρέντη εκτάκτως ο Μαρινάκης, τα λέει με Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Παρότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν ρεπό την Δευτέρα (16/2), ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε εκτάκτως στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη για να μιλήσει με προπονητή και παίκτες, μετά το νέο "χαστούκι" που δέχτηκαν στη Λιβαδειά.

Οι Πειραιώτες... παραπατούν το τελευταίο διάστημα και μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε και η γκέλα ολκής στη Λιβαδειά, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψουν στην κορυφή.

Η εμφάνιση των πρωταθλητών ήταν μάλιστα ξανά άκρως προβληματική, γεγονός που έφερε την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στo Ρέντη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε ρεπό!

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο των Ερυθρολεύκων, για να μιλήσει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.