Ο γνώριμος Elite Πινέιρο σφυρίζει στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Ο γνώριμος Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο, από την Elite κατηγορία της UEFA έρχεται στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν.

Πορτογαλική σφυρίχτρα στο πρώτο παιχνίδι των Ερυθρολεύκων με την Μπάγερ (18/2, 22:00) για τα πλέι οφ του Champions League, με φόντο τους "16" της διοργάνωσης.

Ο Ζοάο Πινέιρο θα βρεθεί για δεύτερη φορά στο φαληρικό γήπεδο, καθώς πριν τρία χρόνια είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 για το πρωτάθλημα. Προ 4,5 ετών είχε διευθύνει και το Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ 2-2, ενώ στην Ευρώπη είχε βρεθεί πριν 2,5 χρόνια στο Παναθηναϊκός-Ρεν 1-2.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς, Λουτσιάνο Μάια, 4ος ο Ζοάο Γκονσάλβες και στο VAR οι Τιάγκο Μάρτινς, Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.