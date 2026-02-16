Μαρσέιγ: Παραιτήθηκε ο Μπενατιά

Μετά το διαζύγιο με τον Ντε Τσέρμπι, αποχωρεί από τη Μαρσέιγ και ο Μεχντί Μπενατιά.

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η Μαρσέιγ, καθώς τέσσερις μέρες μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι από την τεχνική ηγεσία και μια μέρα μετά το 2-2 με την Στρασμπούρ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Μεχντί Μπενατιά.

Ο Μαροκινός εξήγησε πως οδηγήθηκε στην απόφασή του να φύγει από τους Μασσαλούς, λόγω του κλίματος που επικρατεί γύρω από την ομάδα και επιβεβαίωσε ότι είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να φύγει στις 9 Φεβρουαρίου.

«Παρά τις πρόσφατες απογοητεύσεις και κάποιες σκληρές καταστάσεις, το πρότζεκτ προχωρά από αγωνιστική άποψη, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω το σημερινό κλίμα. Αισθάνομαι μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια, ένα ρήγμα που με λυπεί βαθιά. Στη Μαρσέιγ, το αποτέλεσμα είναι ο μόνος τελικός κριτής. Γι’ αυτό, μετά από πολλή σκέψη, ανέλαβα την ευθύνη και αποφάσισα, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, να τερματίσω τη συνεργασία μου με την ομάδα. Φεύγω με την αίσθηση ότι έδωσα τα πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά με τη λύπη που δεν κατάφερα να ηρεμήσω το κλίμα γύρω από την ομάδα», τόνισε στη δήλωση του ο Μπενατιά.

Η Μαρσέιγ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή και έχει απομακρυνθεί από τον στόχο του πρωταθλήματος, όντας στην 4η θέση. Πλέον η μόνη της ελπίδα για να μη χαθεί η χρονιά είναι η κατάκτηση του Coupe de France, διοργάνωση στην οποία βρίσκεται ήδη στα προημιτελικά.