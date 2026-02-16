Στον «αέρα» το ντοκιμαντέρ του Ντι Μάρτζιο για τον ΠΑΟΚ: «Εκεί που ο πολιτισμός συναντά το πάθος» (vid)

Κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για τον ΠΑΟΚ με τίτλο «Εκεί που πολιτισμός συναντά το πάθος», στο οποίο μιλούν αρκετοί θρύλοι του Δικεφάλου.

Στον... αέρα βρίσκεται από σήμερα (16/2) το ντοκιμαντέρ του Ιταλού δημοσιογράφου για τους «ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα, είναι αφιερωμένο στη μνήμη των επτά «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για τη Λυών.

Στο 18λεπτο βίντεο μιλούν μεταξύ άλλων ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ενώ από πλευράς διοίκησης «συμμετέχει» οι Μαρία Γκοντσαρόβα, αλλά και ο Ζήσης Βρύζας με το «ιταλικό» του παρελθόν.

Με τίτλο: «Εκεί που πολιτισμός συναντά το πάθος», ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και οι συνεργάτες του προχώρησαν σε ένα αφιέρωμα για μία ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ, μία ομάδα με ξεχωριστή ιστορία.