ΠΑΟΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Κεντζιόρα

Ο Τόμας Κεντζιόρα αντίκρισε την τρίτη κίτρινη κάρτα του στη Super League και θα απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του ΠΑΟΚ.

Αρκετοί παίκτες των «ασπρόμαυρων» βρίσκονταν στο όριο πριν το μεγάλο ντέρμπι Δικεφάλων, με τον Πολωνό στόπερ να μην αποφεύγει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Όσμερς.

Αυτή ήταν η τρίτη στο φετινό πρωτάθλημα για τον Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος θα απουσιάσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν κατά σειρά ΑΕΛ (εκτός), Αστέρα (εντός), Κηφισιά (εκτός) και Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το πιθανότερο σενάριο να φαντάζει, ο Πολωνός να λείψει από το παιχνίδι της Τούμπας με τους Αρκάδες.

Υπενθυμίζεται πώς στο... όριο βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μαντί Καμαρά, Γιώργος Γιακουμάκης, Τάισον, Λούκα Ιβανούσετς και Χρήστος Ζαφείρης.