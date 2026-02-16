Ψάχνουν τι φταίει στον Ολυμπιακό: Οι επισημάνσεις του Μεντιλίμπαρ και η αντίδραση των παικτών

Αντίδραση και βελτίωση ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, ενώ οι παίκτες μίλησαν για ενότητα και σιγουριά για τον τίτλο.

Για τρίτο παιχνίδι έμεινε ο Ολυμπιακός χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με τους παίκτες του, προσπαθώντας να βρει τις αιτίες των κακών εμφανίσεων, αλλά και τον τρόπο αντίδρασης.

«Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για ακόμη μια φορά δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, δεν παίξαμε βάσει της ποιότητάς μας. Πάλι κάναμε τα ίδια λάθη. Οφείλουνε να τα διορθώσουμε και να τα εξαφανίσουμε. Έχουμε μπροστά μας αρκετές προπονήσεις για να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, γιατί στο χορτάρι δεν βγάζουμε όλα αυτά που δουλεύουμε. Ενώ έχουμε ποιότητα μεσοεπιθετικά με κάποιον… μαγικό τρόπο δεν τη βγάζουμε. Το ματς του Σαββάτου πρέπει να το αφήσουμε πίσω ως προς το αποτέλεσμα και να ασχοληθούμε με την εικόνα. Η εικόνα μας δεν μου άρεσε, δεν ήταν αυτή που έπρεπε», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός.

Για τη συνέχεια, πρόσθεσε: «Προφανώς και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε τα ίδια λάθη. Όταν αντιμετωπίζουμε ομάδες που παίζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι σαν να μη λειτουργούμε όπως θέλουμε. Προφανώς και ευθύνομαι εγώ γι’ αυτό. Πρέπει να το διορθώσουμε. Άλλωστε, στο τέλος θα φανεί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η Λεβερκούζεν δεν θα μας αντιμετωπίσει με τον τρόπο που μας αντιμετώπισε ο Λεβαδειακός. Εκεί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που θα βρούμε».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Ρέτσος ως αρχηγός και σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή προέχει μόνο το να μείνουμε ενωμένοι. Ξέρουμε όλοι μας, το ξέρουν και οι αντίπαλοί μας, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Όμως δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να το δείξουμε και στην πράξη. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι γιατί διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Στα εύκολα και στα δύσκολα πρέπει να είμαστε “ένα”».

Ο Ροντινέι από την πλευρά του, είπε: «Παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε και εμείς θα το πάρουμε. Δεν κρίνεται τίποτα τώρα. Στόχος μας είναι η κατάκτηση του τίτλου. Πιστεύουμε ότι θα αντέξουμε έως το τέλος της διαδρομής και θα το πάρουμε».

Ο Μεχντί Ταρέμι ανέφερε: «Πιστεύουμε όλοι στην ομάδα μας. Υπάρχει πίστη ότι θα πάρουμε τον τίτλο. Για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να γυαλίζει το μάτι μας, να καίει η καρδιά μας και να αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και ηρεμία όλες τις καταστάσεις που θα διαμορφώνονται μπροστά μας».