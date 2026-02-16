ΑΕΚ: Στα χνάρια του πατέρα του ο Στρακόσα - Πλησιάζει το ρεκόρ του στις αποκρούσεις πέναλτι

Ο Θωμάς Στρακόσα κυνηγά το ρεκόρ του πατέρα του στις αποκρούσεις πέναλτι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση φέτος με την ΑΕΚ και έχει αποκρούσει τρία πέναλτι στο πρωτάθλημα, με τελευταίο αυτό του Γιακουμάκη στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ για τον ίδιο. Συνολικά ο διεθνής γκολκίπερ έχει αποκρούσει 8 πέναλτι στην καριέρα του, αλλά ποτέ μέχρι φέτος παραπάνω από ένα τη σεζόν.

Πλέον κυνηγάει τον... πατέρα του Φώτη, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 είχε κάνει τέσσερις αποκρούσεις πέναλτι με τον Πανιώνιο! Τότε ο Φώτης Στρακόσα είχε αποκρούσει πέναλτι των Γιώργου Νασιόπουλου (Καβάλα-Πανιώνιος 1-5), Παντελή Κουμπή (Εθνικός-Πανιώνιος 0-4), Ιεροκλή Στολτίδη (Ηρακλής-Πανιώνιος 2-0) και Πέρσι Ολιβάρες (Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 0-1). Τέσσερα πέναλτι σε μια σεζόν έχει πιάσει και ο Χουλιάν Κουέστα του Άρη, τη σεζον 2019-20.

Πάντως, ο Θωμάς Στρακόσα ισοφάρισε την κορυφαία ετήσια επίδοση τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Τρία πέναλτι είχε αποκρούσει ο Σπύρος Οικονομόπουλος τη σεζόν 1988-89, χαρίζοντας ισάριθμα θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας. Ήταν η χρονιά που Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Τρία πέναλτι σε μια σεζόν την τελευταία 20ετία έχουν αποκρούσει και ο Βλάντιμιρ Μπάγιτς του Λεβαδειακού το 2018-19, ο Νίκος Παπαδόπουλος του Πανιωνίου το 2014-15, ο Γιόργκι Λόρια του ΟΦΗ το 2014-15, ο Αντώνης Νικοπολίδης του Ολυμπιακού το 2007-08 και ο Κώστας Χαλκιάς του Άρη το 2006-07.